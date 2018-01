Vasco ganha do Criciúma por 2 a 0 no Rio O Vasco venceu o Criciúma, por 2 a 0, neste sábado à tarde, em São Januário e espantou temporariamente uma crise que já rondava o clube no Campeonato Brasileiro. Com a vitória, a equipe carioca totalizou 18 pontos em 14 jogos na tabela de classificação e ainda manteve sua invencibilidade de 21 partidas sem perder em seu campo. O primeiro tempo do confronto teve poucos momentos de emoção. O Vasco atuou sem brio, errando vários passes e com pouca criatividade no ataque. Criou somente duas oportunidades de gol e insistiu nos chutes errados da intermediária, tentando surpreender o goleiro Fabiano. Já o Criciúma limitou-se a defender, utilizando-se dos contra-ataques. A apatia do Vasco irritou o técnico Antônio Lopes que realizou duas modificações no time para o segundo tempo. Saíram o lateral-esquerdo Wellington Monteiro e o atacante Eli Tadeu para a entrada de Moraes e Siston, respectivamente. As alterações deram o resultado esperado e o Vasco passou a atuar com maior motivação. Moraes passou a organizar algumas jogadas e, aos 7 minutos, lançou a bola para o meia Marcelinho Carioca que cruzou pela direita da área e o atacante Souza, de cabeça, inaugurou o placar. Com a vantagem parcial, os jogadores do Vasco diminuíram o ritmo na tentativa de segurar o marcador e passaram a utilizar os contra-ataques, cedendo mais espaços para o adversário. A tática funcionou e, aos 24 minutos, em uma jogada individual, Marcelinho Carioca sofreu pênalti. Dois minutos depois, ele mesmo cobrou e fez o segundo gol vascaíno. Sem poder esboçar uma reação, o Criciúma ainda terminou a partida com dez jogadores em campo. O meia Juca, que havia substituído Douglas, foi expulso por agredir um jogador do Vasco. Ficha Técnica Vasco - Márcio; Russo (Bruno Lazaroni), Wescley, Wellington Paulo e Wellington Monteiro (Moraes); Henrique, Rodrigo Souto, Marcelinho e Cadu; Ely Tadeu (Siston) e Souza. Técnico - Antônio Lopes. Criciúma - Fabiano; Cametá, Duílio e Luciano; Etto, Cléber Gaúcho, Paulo César (Guilherme), Douglas (Juca), Saulo e Luciano Almeida; Delmer (Jabá). Técnico - Gilson Kleina. Gols - Souza, aos 7 minutos e Marcelinho Carioca, aos 26 minutos do segundo tempo. Árbitro - Luciano Augusto T. Almeida (DF). Cartão amarelo - Luciano Almeida, Etto, Juca, Souza, Wescley e Moraes. Cartão vermelho - Juca. Público - 1.862 torcedores. Renda - R$ 8.420,00. Local - São Januário. Classificação