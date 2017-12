Vasco ganha do Flamengo-PI por 1 a 0 Sob uma intensa chuva, o Vasco não atuou bem mas venceu o Flamengo-PI, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, em Teresina. O time carioca, ainda desfalcado dos meias Beto e Marcelinho Carioca, criou poucas oportunidades de gol, a exemplo do adversário. A partida de volta, que decidirá quem prosseguirá na Copa do Brasil, será realizada dia 18, em São Januário. Com um futebol pouco criativo, o Vasco não soube encontrar espaços em campo para explorar as jogadas de ataque. O meio-de-campo da equipe sentiu a falta de atletas habilidosos, capazes de superar a marcação imposta pelo Flamengo-PI. No primeiro tempo, o Vasco desperdiçou duas chances de gol. A primeira em um chute do lateral-esquerdo Victor Boleta. E a segunda, em uma cobrança de falta da intermediária do atacante Léo Macaé, que teve o chute defendido pelo goleiro Palmiélli. Aos 34 minutos, o atacante Da Silva, do Maranhão, precisou ser substituído porque um inseto entrou em seu ouvido - o animal só foi retirado no vestiário. Logo aos 11 minutos do segundo tempo, outra chance do Vasco, mas o goleiro Palmiélli defendeu uma bola cabeceada por Léo Macaé dentro da área. Mas, quatro minutos depois, o time carioca conseguiu marcar, com o meia Rodrigo Souto, que driblou dois adversários antes de chutar. A vitória parcial serviu para motivar os jogadores vascaínos, que passaram a cometer menos erros em campo. Aos 27 minutos, o zagueiro Serginho derrubou Léo Macaé dentro da área e o juiz pernambucano Rogério Oliveira marcou pênalti. Um minuto depois, Valdir cobrou, o goleiro Palmiélli defendeu e, no rebote, o atacante do Vasco voltou a desperdiçar a oportunidade de gol, chutando a bola para fora.