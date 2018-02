Vasco ganha do Inter por 3 a 1 no Sul O Inter não soube jogar em casa e perdeu por 3 a 1 para o Vasco, neste domingo, em Porto Alegre, numa grande atuação de Petkovic. O jogo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez o Inter cair para a oitava posição na tabela, com 17 pontos, enquanto o Vasco, no momento ocupa a 15ª, com 13. O jogo, de excelente qualidade técnica, começou com o predomínio do time carioca que, já aos oito minutos, numa manobra rápida de contra-ataque fez 1 a 0 através de Muriqui, após um preciso lançamento de Petkovic. Desatenta, a zaga do Inter continuava em desvantagem contra os atacantes adversários. A situação continuou até os 25 minutos, quando o Inter acertou a marcação e equilibrou a partida. Isto proporcionou ao time de Lori Sandri boas situações para chegar ao empate, o que só não aconteceu devido as grandes defesas de Fábio em conclusões de Dauri, Danilo e Gavillán. Aos 42 minutos, rápido como sempre, o Vasco chegou aos 2 a 0: Muriqui investiu pelo lado direito de ataque, driblou Wilson e tocou para Valdir, livre, ampliar. O Inter foi descontar só aos 46, após Danilo converter um pênalti de Wescley em Fernando Miguel. O segundo tempo provou a evolução do Vasco na competição. Com o resultado favorável, se aproveitou dos contra-ataques para chegar na frente e tentar chegar ao terceiro gol. O Inter, inoperante ofensivamente, dava espaços ao rival, que ampliou aos 40 minutos: Petkovic, o melhor em campo, fez uma grande jogada e deu um passe na medida para Chiquinho chutar forte, sem qualquer chance de defesa para Clemer.