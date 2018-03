Vasco ganha dois reforços para a final Para alegria do técnico Geninho, o zagueiro Henrique e o atacante Róbson Luiz treinaram normalmente nesta sexta-feira e praticamente garantiram escalação no time do Vasco que enfrenta o Flamengo domingo, na final do Campeonato Carioca. Os dois mostraram estar recuperados de contusão, mas o atacante Alex Alves deixou o treino coletivo a 15 minutos do final, reclamando de dores musculares, e pode ser desfalque no clássico. No treino, Geninho começou com o volante Coutinho improvisado na lateral-direira. Durante o trabalho, ele realizou algumas mudanças, como a saída de Róbson Luiz para a entrada de Claudemir. Com essa formação, deslocou Coutinho para o meio-de-campo. "Quis poupar os atletas que voltam de contusão para não forçar a musculatura de ninguém", afirmou o treinador. Henrique, que deixou o coletivo para a entrada de Júnior, foi liberado pela direção do Vasco e voltou a conversar com a imprensa. O jogador pôde finalmente comentar sobre a sua declaração durante a primeira partida da final, quando disse que o meia Felipe estava sendo marcado de forma equivocada e que era necessário "jogá-lo para fora de campo". "Nesta polêmica toda, quero mostrar que não sou violento. Só fui expulso uma única vez no ano passado e nunca fui desleal com meus companheiros de profissão", afirmou Henrique. O lance a que se referiu o atleta ocorreu no Campeonato Brasileiro, no dia 25 de setembro, contra o Coritiba. No atual Carioca, ele recebeu dois cartões amarelos. Reforço - A volta do sérvio Petkovic ao Vasco está muito próxima. Segundo o empresário do jogador, Josias Cardoso, as negociações estão bem adiantadas e o anúncio oficial pode ser feito já na próxima semana. "Já conversei com o José Luiz Moreira (vice-presidente de futebol do clube) e vamos tratar dos detalhes financeiros", revelou. Petkovic, de 29 anos, foi contratado pelo Vasco em 2002 e abandonou o clube na véspera da final do Campeonato Carioca de 2003. Ele ainda tinha três meses de contrato e o caso foi parar na Fifa. O atleta acabou obrigado a indenizar o time de São Januário. Atualmente, está de férias em Madri, após uma passagem apagada pelo Shangai Shenshua, da China.