Vasco ganha na volta de Romário No dia do retorno de Romário, o Vasco ganhou de virada da Portuguesa, por 2 a 1, neste domingo à tarde, em São Januário, pelo Campeonato Carioca. Apesar de não ter feito gol, o veterano atacante de 38 anos mostrou boa movimentação em sua estréia e ficou em campo até os 21 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Marco Brito, que garantiu a vitória vascaína. A festa foi toda para Romário, mas a Portuguesa começou melhor o jogo e logo abriu o placar. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o meia Eberson foi derrubado pelo goleiro Everton dentro da área do Vasco. O zagueiro Marcelão bateu o pênalti e fez 1 a 0. A resposta vascaína veio aos 34 minutos. Após a cobrança de escanteio, o zagueiro Fabiano, de cabeça, empatou a partida. No segundo tempo, a Portuguesa optou por atuar defensivamente e foi ?bombardeada? pelo ataque vascaíno. Desde o primeiro minuto, os atacantes da equipe de São Januário desperdiçaram várias oportunidades de gol. Romário chegou a ter um gol anulado pelo árbitro Ubiraci Damásio, aos quatro minutos, e desperdiçou outra chance, chutando a bola para fora, aos 9. Ovacionado pelos torcedores, aos 21, ele foi substituído por Marco Brito. Na seqüência, a Portuguesa teve um pênalti, desperdiçado por Marcelão aos 22 minutos. E, aos 35, Marco Brito marcou o gol da vitória do Vasco, ao completar de cabeça a cobrança de falta de Diego.