Vasco ganha nos pênaltis e pega Flu na final O Vasco assegurou vaga na final da Taça Rio ao derrotar em cobranças de pênaltis (5 a 4) o Friburguense, neste domingo à tarde, no Maracanã. No tempo normal de jogo, houve empate por 1 a 1. No domingo, o Vasco vai decidir com o Fluminense o título do segundo turno do Campeonato Carioca. O Tricolor havia se classificado no sábado, com a vitória por 3 a 1 sobre o Americano. O campeão da Taça Rio enfrentará em seguida o Flamengo, vencedor da Taça Guanabara, na decisão do Campeonato Carioca de 2004. O Friburguense foi um adversário aplicado e com fôlego suficiente para suportar a pressão do Vasco e da arbitragem. Teve um jogador expulso, Bidu, com 22 minutos de partida, após uma falta normal. Ainda no primeiro tempo, o árbitro Jorge Rabello assinalou duas infrações inexistentes a favor do Vasco na entrada da área do time da cidade serrana de Nova Friburgo, o que deixou os visitantes mais irritados. Ele não demonstrou nenhum rigor para conter a indisciplina do Vasco. Apesar da desvantagem, o Friburguense abriu o placar aos 32, na jogada mais bonita da partida. Sérgio Gomes avançou pelo meio e rolou a bola para Abedi, que a devolveu de calcanhar. Na seqüência, Sérgio Gomes chutou de direita, com força, no ângulo direito de Fábio. A festa do autor do lindo gol duraria menos de uma hora. Nas cobranças de pênaltis, que definiria a vaga à final da Taça, ele foi o único a desperdiçar o chute, defendido por Fábio. O Vasco voltou para o segundo tempo com disposição de virar o placar rapidamente. Em 15 minutos, criou quatro oportunidades. Numa delas, o goleiro Zé Romário salvou o gol com o pé esquerdo. O empate surgiu aos 14 minutos, com Róbson Luís aproveitando passe de Valdir e concluindo, num chute rasteiro. Jorge Rabello ainda expulsaria o lateral Nill, do Friburguense, deixando o clube com dois a menos. Ainda assim, o Vasco não conseguiu definir a partida. O jogo foi então para os pênaltis. Jean converteu para o Friburguense e Valdir cumpriu seu papel em seguida, pelo Vasco. Na segunda cobrança, Sérgio Gomes chutou mal e Fábio defendeu. Depois, marcaram pelo Vasco, pela ordem, Victor Boleta, Claudemir, Róbson Luís e Henrique. Os atacantes Neto, Leandro e Abedi também fizeram pelo Friburguense. Mas, com o erro de Sérgio Gomes, a vitória ficou com o Vasco, por 5 a 4. América - Na preliminar, numa das semifinais da Taça Rio pelo Campeonato Carioca de Juníores, o América venceu o Vasco nas cobranças de pênaltis e se classificou para a final, contra o Fluminense.