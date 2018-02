Vasco ganha o clássico com Botafogo O Vasco derrotou o Botafogo por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Estádio de São Januário, no Rio. Esse foi um dos 11 jogos remarcados pela CBF depois da anulação do STJD por causa do escândalo na arbitragem - da outra vez, a vitória no clássico foi botafoguense, por 1 a 0. No jogo desta quarta-feira, o árbitro Alício Pena Júnior teve participação decisiva na vitória do Vasco. Primeiro, ele anulou erradamente um gol do Botafogo. E depois, validou o lance de Romário, que estava em posição duvidosa quando fez 1 a 0. Com essa vitória, depois de um jejum de 8 jogos, o Vasco chegou aos 36 pontos e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo, que não vence há 8 partidas, segue com 40 pontos. Além disso, o técnico Celso Roth corre sério risco de demissão no Botafogo. Apesar da pressão da torcida, o presidente do clube, Bebeto de Freitas, garantiu na véspera do clássico que iria mantê-lo no cargo. Mas isso pude mudar nesta quinta-feira. O clássico - No primeiro lance polêmico do jogo, Alício Pena Júnior marcou falta do meia Zé Roberto sobre Ives, antes de o jogador do Botafogo cabecear a bola para o fundo das redes. As imagens da TV, porém, mostram o contrário. Não houve falta e Ives, inclusive, segura a camisa de Zé Roberto antes de ele marcar o gol. ?Não encostei nele. Não houve nada, mas paciência?, declarou o jogador do Botafogo ainda no intervalo do jogo. Depois, aos 5 minutos do segundo tempo, Romário recebeu a bola em posição duvidosa e, com tranqüilidade, tocou na saída do goleiro, definindo o clássico. Foi o seu 14º gol no Campeonato Brasileiro.