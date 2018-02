Vasco: Geninho barra zagueiro Wescley O técnico do Vasco, Geninho, surpreendeu a todos ao barrar o zagueiro Wescley e escalar a dupla de zaga da equipe carioca com Serjão e Henrique para a partida deste domingo contra o Palmeiras, no Parque Antártica, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. "Apenas fiz minha escolha. Tinha quatro zagueiros em condições de jogo e acabei optando pela experiência do Serjão e do Henrique", declarou Geninho. Essa cena já está virando rotina em São Januário: o atacante Alex Alves chegou mais uma vez atrasado ao treino e não participou do primeiro tempo do coletivo. Ele ficou apenas chutando bola atrás do gol. O atleta alegou que errou o local do treino: foi para o Vasco-Barra, na zona oeste do Rio, em vez de São Januário, na zona norte. BETO - Nesta sexta-feira, o meia Beto se despediu dos companheiros. Parecia feliz com a transferência para o futebol japonês. "Meu saldo foi bastante positivo aqui e o Geninho me ajudou muito".