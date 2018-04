Vasco: Geninho sai, mas espera voltar Na manhã desta segunda, Geninho foi até São Januário para se despedir dos atletas e funcionários do Vasco. De acordo com o treinador, a decisão de sair do clube havia sido tomada com a diretoria ainda na noite de domingo, poucas horas após a goleada para o Palmeiras. Geninho lamentou o término do seu trabalho de renovação da equipe, mas frisou que alguma medida teria de ser tomada para dar mais motivação ao elenco. O Vasco ocupa a 17ª colocação na tabela de classificação do Nacional, com 36 pontos em 32 jogos, e o risco de rebaixamento é cada vez mais real. Declarou também que não se arrepende de ter recusado, no meio da temporada, uma proposta para comandar o Cruzeiro, campeão do Brasileiro de 2003. Disse ter ficado feliz pela oportunidade de trabalhar no futebol carioca e prometeu retornar "um dia". "Saio com as portas abertas. Acredito que nenhum dos dois lados queria tomar essa decisão, mas foi uma necessidade do momento. Se pensou no bem do Vasco e não das pessoas", disse Geninho, que dirigiu a equipe em 56 jogos - 20 vitórias, 20 empates e 16 derrotas.