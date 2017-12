Vasco: Geninho tem apenas uma dúvida Para a partida deste domingo contra o São Caetano, às 16 horas, no Estádio Anacleto Campanella, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Vasco, Geninho, tem apenas uma dúvida para escalar o time. O volante Rodrigo Souto sente dores no tornozelo esquerdo e preocupa os médicos do clube. Se for vetado, a tendência é o treinador escale Gomes, que tem características mais defensivas. O atacante Cadu também pode ser escolhido. "Quero o Gomes jogando sério. Fiquei sabendo que ele enfeitava alguns lances quando teve a oportunidade de ser titular com o Antônio Lopes (ex-técnico do Vasco). Espero que tenha aprendido a lição", afirmou Geninho. Em São Januário, o meia Marcelinho correu em volta do campo. Parece que desta vez o atleta, exímio cobrador de faltas, está próximo de retornar a treinar com bola.