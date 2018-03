Vasco goleia Cabofriense por 5 a 1 O Vasco goleou nesta quinta-feira à noite a Cabofriense, por 5 a 1, pelo segundo turno do Campeonato Carioca, e o artilheiro da competição, Valdir, foi o destaque da partida ao marcar três gols, totalizando nove na competição. Com o resultado, a equipe de São Januário manteve o aproveitamento de 100% no returno e assumiu a liderança do Grupo A da Taça Rio. O placar dilatado não refletiu o início do jogo. A Cabofriense dominou os 15 minutos iniciais e abriu o marcador aos 7 minutos com Marmelo, após um cruzamento de Esquerdinha, mas a reação do Vasco foi rápida. Cadu aproveitou um passe preciso de Valdir para empatar, aos 19 minutios. Aos 26, Victor Boleta quis fazer um cruzamento da linha de fundo, errou o chute e a bola encobriu o goleiro Flávio e entrou. Depois, no intervalo, o jogador explicou curiosamente o lance. "Sempre cruzo nos treinos para o gol." O show de Valdir começaria aos 34 minutos quando ele quebraria o jejum, que começou em 18 de fevereiro, e aproveitaria uma falha da defesa para fazer 3 a 1 para o Vasco. No segundo tempo, a Cabofriense parecia apática e não ofereceu perigo. Valdir, aos 17 completou falta cobrada por Robson Luiz e marcou novamente. Aos 27, o artilheiro contou com a colaboração do goleiro Flávio, para fechar a goleada. O Vasco passou então a tocar a bola e a cadenciar o jogo, já pensando no clássico de domingo contra o Fluminense.