Vasco goleia e está perto da final Com mais uma bela atuação do meia Marcelinho, o Vasco praticamente garantiu a classificação para as finais do Campeonato Carioca. O jogador marcou três gols na vitória, por 4 a 1, no Maracanã, e o time vascaíno poderá perder por até três gols de diferença no jogo de volta, no próximo domingo. Agora, resta saber se a diretoria do Americano vai contestar a escalação de Marcelinho, já que ele foi expulso no clássico contra o Flamengo e só atuou por causa de uma liminar. Na sexta-feira, o jogador foi absolvido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), mas, de acordo com decisão da Fifa, no ano passado, é obrigatória a suspensão por uma partida em caso de expulsão. O Vasco iniciou a partida disposto a vencer ignorando a vantagem de jogar pelo empate. Com 20 segundos, o meia Marcelinho quase marcou. Aos 6, porém, o lateral-esquerdo Edinho recebeu lançamento e deu um balão no goleiro Charles. O atacante Valdir pegou a bola e abriu o marcador. No ataque seguinte, o lateral-direito Russo cruzou e Marcelinho, de cabeça, ampliou. Com a vantagem no placar, o Vasco diminuiu o ritmo. Enquanto Marcelinho cobrava faltas com perigo, obrigando Charles a realizar grandes defesas, o Americano conseguiu descontar, aos 12 minutos, após bela cobrança de falta do lateral-esquerdo Marcos Lucas. O meia Léo Lima ainda desperdiçou uma boa chance de ampliar o marcador e Russo acertou a trave. No fim do primeiro tempo, o árbitro Jorge Rabello deixou de apitar um pênalti para o time de Campos. O Americano perdeu uma ótima chance para empatar logo no início do segundo tempo, mas Chiquinho desperdiçou. O Vasco administrava o marcador e aproveitou falhas de marcação do adversário para ampliar. Aos 16 minutos, Marcelinho cobrou falta com perfeição e assinalou o terceiro gol vascaíno. Aos 44, Cadu chutou, Charles espalmou e a bola bateu na trave. Na sobra, Marcelinho definiu o placar. Ficha Técnica Vasco: Fábio; Russo, Alex, Wellington Paulo e Edinho (Wellington); Rogério Corrêa, Rodrigo Souto, Léo Lima (Cadu) e Marcelinho; Valdir e Marques (Souza). Técnico: Antônio Lopes. Americano: Charles; Anderson Luiz, Rogério e Laerte; Chiquinho, Luciano Netter, Baiano, Ronaldo e Marcos Lucas; Fabrício Carioca e Marcelo Carioca (Fabrício Ernesto). Técnico - Gaúcho. Gols: Valdir aos 6, Marcelinho aos 10 e Marcos Lucas aos 12 minutos do primeiro tempo. Marcelinho aos 16 e 44 minutos do segundo tempo. Árbitro: Jorge Rabello Cartão amarelo - Anderson Luiz, Chiquinho, Ronaldo, Laerte, Valdir e Marcelinho. Renda: R$ 103.049,00. Público: 11.889 pagantes. Local: Maracanã.