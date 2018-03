Vasco goleia e fica perto de vaga na Copa do Brasil

O Vasco praticamente assegurou sua classificação antecipada à semifinal da Copa do Brasil ao golear por 5 a 1 o Corinthians-AL, na noite desta quarta-feira, em São Januário, no primeiro jogo das duas equipes pelas quartas-de-final da competição. Veja também: Calendário / Resultados Internacional vence o Sport pela Copa do Brasil A partida foi bastante equilibrada na etapa inicial, com os visitantes surpreendendo pela forma ousada como atuavam. Tanto que abriram o placar logo aos dois minutos e silenciaram o estádio. Vasco 5 Tiago; Vilson , Eduardo e Jorge Luiz; Wagner Diniz , Jonilson, Leandro Bonfim (Pablo), Morais (Alex Teixeira)e Madson (Calisto); Leandro Amaral e Edmundo Técnico: Antônio Lopes Corinthians-AL 1 Veloso; Maizena (Carlos Renato), Selmo Lima , Wilson e Rogerinho (Claudinho); Jota , Dú, Daniel e Irineu (Tozim); Fábio Neves e Reinaldo Técnico: Gilmar Batista Gols: Reinaldo, aos 2, Jota (contra), aos 22, e Edmundo, aos 36 minutos do primeiro tempo. Morais, aos 13, Leandro Amaral, aos 20, e Edmundo, aos 25 minutos do segundo tempo Árbitro: Elmo Cunha (GO) Renda: R$ 214.240,00 Público: 20.245 pagantes Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro O gol de Reinaldo, após falha da zaga do Vasco, deixou o time da casa aturdido. Mas, aos poucos, a ‘zebra’ foi sendo domada pelos vascaínos, que empataram num gol contra de Jota. Ainda no primeiro tempo, Edmundo completou de direita para decretar a virada. O Corinthians voltou para a segunda etapa em ritmo veloz e esteve por empatar em duas oportunidades, quando o goleiro Tiago se destacou com defesas difíceis. Mas num contra-ataque que começou com Edmundo, a bola passou por Madson e foi finalizada com categoria por Morais. Com 3 a 1, o Vasco esperou o Corinthians em seu campo para sair ao ataque com rapidez. E foi assim que surgiram os outros gols. O mais bonito, marcado por Leandro Amaral, em sua reestréia pelo Vasco. Ele deu um toque sutil, por cobertura, deixando o goleiro do time alagoano sem reação. Edmundo aproveitou, em seguida, passe de Leandro Amaral e completou a goleada. Para passar à próxima fase, o Vasco pode perder no jogo de volta, em 14 de maio, por até três gols de diferença.