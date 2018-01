Vasco goleia em ritmo de treino Em ritmo de treino, o Vasco goleou o Friburguense por 4 a 1, nesta quarta-feira, em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Desfalcados do meia Marcelinho Carioca e do atacante Marques, mas com o reforço do meia Léo Lima, que voltou da seleção olímpica, os vascaínos aproveitaram a fragilidade da defesa adversária e já no primeiro tempo asseguraram a vitória. Desde o início do confronto, o Vasco impôs seu ritmo de jogo e não cedeu espaços ao adversário. Apesar da vitória, a defesa vascaína, um os setores mais carentes do elenco, voltou a cometer erros primários de marcação. Em duas boas jogadas, o Vasco abriu dois gols de vantagem, aos 10 e 11 minutos. No primeiro gol, o meia Danilo chutou de direita e o goleiro Jeferson não conseguiu segurar a bola. Em seguida, o lateral-direito Russo cruzou e o atacante Anderson, de cabeça, fez o segundo. Com a vantagem, o Vasco diminuiu a pressão ofensiva sobre o adversário. Mas, aos 26 minutos, Petkovic recebeu um lançamento do atacante Valdir e marcou o terceiro gol da equipe. O Friburguense conseguiu marcar seu gol após um pênalti, de Léo Lima sobre o lateral-esquerdo Nil, cobrado por Gil Bala aos 37. No segundo tempo, ambas equipes pareciam estar satisfeitas com o resultado. Mas, aos 25 minutos, Petkovic ainda marcou o quarto gol vascaíno. Depois disso, o Vasco só tocou a bola, contra um conformado Friburguense. Ficha técnica: Vasco - Fábio; Russo (Bruno), Alex, Rogério Pinheiro e Edinho; Henrique, Léo Lima (Siston), Danilo, e Petkovic; Ânderson (Kadu) e Valdir. Técnico - Antônio Lopes. Friburguense - Jéferson; Sérgio Gomes, Cadão, Max e Nil (Messias); Tota, Gedeil, Bidu e Abedir (Marquinhos); Maurinho e Gil Bala (Alexandre). Técnico - Júlio Marinho. Gols - Danilo, aos 10, Russo, aos 11, Petkovic, aos 26, e Gil Bala, aos 37 minutos do primeiro tempo; Petkovic, aos 25 da segunda etapa. Árbitro - Luis Antônio Silva Santos. Cartão amarelo - Sérgio Gomes, Cadão, Valdir, Tota, Rogério Pinheiro, Nil, Alexandre. Renda e público - Não divulgados Local - São Januário.