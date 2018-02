Vasco goleia Itabaiana e avança O Vasco classificou-se para a próxima fase da Copa do Brasil ao vencer com facilidade o Itabaiana-SE, por 4 a 0, nesta quarta-feira à noite, em São Januário. Agora, o clube carioca enfrentará o Moto Clube-MA. A vitória foi construída no segundo tempo, quando os quatro gols foram marcados. O Vasco atuou em ritmo de treino e poderia ter aplicado uma goleada bem maior se jogasse com mais seriedade. A partida ficou mais fácil para o time da casa aos 33 minutos do primeiro tempo, quando Kempes foi expulso. O meia-atacante Marcelinho, destaque do Vasco nas últimas partidas, não teve boa atuação. Ele cobrou sete faltas da entrada da área e não conseguiu fazer nenhum gol. O primeiro gol surgiu aos 3 minutos da segunda etapa, após excelente jogada de Russo pela direita. Cadu completou, sem marcação. Aos 9, Marques ampliou com um bonito chute de direita. O terceiro gol foi de Souza, aos 16. Ele dominou a bola no peito, após passe de Bruno Lazzaroni, e chutou forte. Aos 42, Cadu fechou a goleada. Ficha técnica: Vasco: Fábio; Russo (Wellington Monteiro), Alex, Wellington Paulo e Edinho; Rogério Correa. Bruno Lazzaroni, Marcelinho e Léo Lima (Souza); Valdir (Cadu) e Marques. Técnico: Antonio Lopes. Itabaiana: Freitas; Ral, Júnior e Cesar Lira; Augusto, Kempes, Sandro (Fernando), Orlando e Rivaldo; Aldson e Diego (Derivan). Técnico: Zuza. Gols: Cadu, aos 3 e aos 42, Marques, aos 9, e Souza, aos 16 minutos do segundo tempo. Árbitro: Cleber Wellington Abade(SP). Cartão Amarelo: Russo, Léo Lima, Augusto, Orlando e Kempes. Cartão Vermelho: Kempes. Renda e Público: Não fornecidos. Local: Estádio São Januário.