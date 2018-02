Vasco goleia Madureira de virada com três gols de Romário Com três gols de Romário, que agora está a cinco do milésimo, o Vasco venceu, de virada, o Madureira, por 4 a 1, neste domingo, em São Januário. Apesar da goleada, o placar não refletiu a má atuação vascaína na estréia da equipe na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O fato de atuar em casa não ajudou ao Vasco que teve um péssimo desempenho no primeiro tempo. E, apesar de ter perdido o título da Taça Guanabara, na quinta-feira, o Madureira não demonstrou abatimento e muito menos se intimidou ante os vascaínos. E enquanto os vascaínos criaram somente uma oportunidade de gol na etapa inicial, o Madureira abusou das jogadas ofensivas. O meia Maicon, o atacante Zé Augusto, além dos atacantes Marcelo e Muriqui infernizaram a defesa do Vasco. Com tantas oportunidades, o Madureira conseguiu inaugurar o placar aos 34 minutos. Muriqui tabelou com Marcelo, que devolveu a bola com um passe de calcanhar, tocou por cima do goleiro Cássio e fez o primeiro gol. O goleiro vascaíno ainda salvou o time, seis minutos depois, aos defender um chute de Claudemir. Apesar do calor intenso, que obrigou o árbitro Djalma Beltrami paralisar a partida durante os primeiros 45 minutos, para os jogadores se hidratarem, o ritmo do confronto não diminuiu no segundo tempo. Só que a bronca do técnico Renato Gaúcho nos jogadores vascaínos e a postura defensiva adotada pelo treinador adversário Alfredo Sampaio favoreceram a melhora de desempenho dos donos da casa. Aos 12 minutos, o atacante Leandro Amaral empatou o confronto. A igualdade no marcador empolgou os jogadores vascaínos e principalmente Romário, que no intervalo do confronto chegou a cogitar deixar o time durante a etapa final. Aos 19 minutos, após um cruzamento do meia Abedi, o artilheiro marcou o segundo do Vasco, de cabeça. Os dois últimos gols vascaínos voltaram a demonstrar o oportunismo de Romário dentro da área. Aos 23 minutos, chutou forte, sem defesa para o goleiro Éverton. Nove minutos, o artilheiro sofreu pênalti e, ao cobrar a infração, marcou o último gol da vitória vascaína e o seu de número 995 na carreira. VASCO 4 x 1 MADUREIRA Vasco - Cássio; Wagner Diniz, Fábio Braz, Dudar e Sandro; Roberto Lopes (Abedi), Amaral, Morais (Renato) e Conca (Marcelinho); Leandro Amaral e Romário. Técnico: Renato Gaúcho. Madureira - Éverton; Claudemir, Léo Fortunato, Odvan e Amarildo; André Paulino, Djair, Maicon (Assunção) e Zé Augusto (Daniel); Muriqui e Marcelo. Técnico: Alfredo Sampaio. Gols - Muriqui, aos 34 minutos do primeiro tempo. Leandro Amaral, aos 12 minutos, Romário, aos 19, 23 e 32 minutos do segundo tempo. Árbitro - Djalma Beltrami. Cartão amarelo - Marcelo, Dudar, Odvan, Amaral, Fábio Braz e Éverton. Renda - R$ 14.180,00. Público - 1.261 torcedores pagantes. Local - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).