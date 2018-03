Vasco goleia Madureira em jogo-treino O Vasco venceu o Madureira por 4 a 1, num jogo-treino realizado nesta quarta-feira, no centro de treinamento Vasco-Barra, na zona Oeste do Rio. Os gols vascaínos foram marcados pelos meias Léo Lima e Siston, o lateral-esquerdo Jorginho e o atacante Souza - Josafá descontou para o adversário. O técnico Antônio Lopes gostou da partida e elogiou a atuação do volante Haroldo. O meia Ramon foi liberado do jogo porque havia passado mal. No sábado, o Vasco faz mais um jogo-treino, contra o Volta Redonda.