Vasco goleia mas está fora da semifinal Mesmo com dois gols de Romário e a vitória por 4 a 1 sobre o Friburguense, nesta quarta-feira, em São Januário, o Vasco não conseguiu passar para a semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O time ficou em terceiro lugar no grupo A, com 8 pontos, atrás dos classificados Volta Redonda e Botafogo. Precisando da vitória para seguir na competição, o Vasco começou pressionando o adversário. E fez seu gol aos 6 minutos, quando o lateral-esquerdo Diego tentou cruzar e a bola acabou indo direto para o gol, enganando o goleiro Zé Romário. Mas aos 15 minutos, o Friburguense conseguiu chegar ao empate. Marquinhos cobrou falta, Abedi cabeceou, o goleiro Everton deu rebote e Ziquinha só teve o trabalho de tocar a bola para o fundo da rede. O gol sofrido abalou o Vasco, que passou a ter dificuldades em criar boas jogadas de ataque. A equipe de Friburgo, por sua vez, preferiu valorizar a posse de bola e buscar os contra-ataques. No segundo tempo, o Vasco voltou com três atacantes: Marco Brito entrou no lugar de Allan Dellon. A modificação surtiu o efeito desejado pelo técnico Joel Santana e o time passou a dominar o jogo. Aí, brilhou a estrela de Romário. Aos 28 minutos, ele aproveitou uma falha do goleiro Zé Romário e fez seu primeiro gol na partida. E, no minuto seguinte, voltou a marcar, com um belo chute dentro da área. Aos 37 minutos, Romário apareceu novamente. Desta vez, ele tocou para Marco Brito, que, dentro da pequena área, tocou na saída do goleiro, fazendo 4 a 1 para o Vasco.