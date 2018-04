Vasco goleia o Ipatinga e assume a ponta da Série B Na festa dos 111 anos do Vasco, a torcida do time carioca lotou o Maracanã e quebrou o recorde de público de todas as séries do Campeonato Brasileiro de 2009. Mais de setenta e seis mil pessoas pagaram ingresso para ver o Vasco derrotar o Ipatinga por 4 a 0, assumir a liderança isolada da Série B e igualar a campanha do Corinthians, que, ao término do primeiro turno da Segunda Divisão em 2008, somou 39 pontos, com 11 vitórias, seis empates e duas derrotas. Até no saldo de 22 gols o Vasco imitou o Corinthians na temporada passada.