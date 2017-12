Vasco goleia o Paysandu em sete minutos O Vasco precisou de somente sete minutos para vencer o Paysandu, neste domingo à tarde, por 4 a 0, em São Januário, e assegurar sua presença na elite do Campeonato Brasileiro de 2006. Com o triunfo, o time carioca totalizou 52 pontos, enquanto o time do Pará, com 41 pontos, diminuiu ainda mais suas possibilidades de escapar do rebaixamento à Segunda Divisão. A equipe carioca começou a partida dando a impressão de que venceria facilmente. Logo a um minuto do primeiro tempo, o atacante Romário, sozinho na área, desperdiçou uma boa oportunidade de gol, ao ter o chute defendido pelo goleiro Alexandre Fávaro. Mas, no restante da etapa, o time paraense pressionou o Vasco e foi a vez do artilheiro Róbson, o Robgol, perder vários gols. No segundo tempo, com a entrada do atacante Marco Brito no lugar de Róbson Luis, o Vasco mudou. Em sete minutos, o time carioca marcou seus três primeiros gols na partida, todos, com a participação de Marco Brito. No primeiro gol, a um minuto da etapa final, Marco Brito tocou para o meia Morais cruzar a bola pela direita e o lateral Diego chutou para o gol. Aos cinco minutos, ele tocou para Morais, que acertou um forte chute, ,sem defesa, para o goleiro Alexandre Fávaro. E, aos sete minutos, Marco Brito tabelou com Romário, que completou para o gol. Com a vitória garantida, os jogadores do Vasco começaram a trabalhar para que Romário fizesse o maior número de gols possível em sua busca pela artilharia do Nacional. O empenho dos companheiros acabou funcionando e, aos 41 minutos, Romário voltou a marcar e fez o último gol da goleada vascaína. Com os dois gols, o artilheiro carioca totalizou 20 na competição, que até o início da 40ª rodada tinha por líder Robgol, com 21.