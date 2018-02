Vasco goleia o Villa Rio no seu primeiro amistoso do ano O Vasco fez 4 a 0 no Villa Rio, time da segunda divisão do futebol carioca, em seu primeiro amistoso de 2007, disputado neste domingo, no Estádio do Trabalhador, na cidade de Resende (RJ). O destaque vascaíno foi o estreante meia argentino Darío Conca, que teve participação direta em dois gols e ainda marcou o seu, de pênalti. Ainda sem Romário, que trabalha sozinho no Rio para entrar em forma, o técnico Renato Gaúcho optou por começar o amistoso com a base que disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado. A única novidade no time titular foi o estreante André Dias, que veio do Iraty-PR. O primeiro gol saiu aos 11 minutos, com o atacante Leandro Amaral. André Dias chegou a marcar o seu, aos 37, mas o lance foi anulado corretamente pelo árbitro - ele estava impedido. No segundo tempo, Renato Gaúcho trocou os 11 jogadores. E começou a brilhar a estrela de Darío Conca. Aos seis minutos, ele lançou Sandro, que chutou para a defesa de Chico. No rebote, Alessandro marcou o gol. Depois, o argentino bateu pênalti sofrido por Wagner Diniz, aos 17, e fez 3 a 0. Aos 36 minutos, Conca fez bonita jogada e cruzou para Valdiram marcar o quarto gol da goleada vascaína, fechando o placar do amistoso. O próximo amistoso do Vasco será no sábado, novamente em Resende, onde o time faz sua pré-temporada - o adversário ainda não está definido. E a estréia no Campeonato Carioca será no dia 24, contra o Nova Iguaçu.