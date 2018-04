Vasco goleia Tupi por 5 a 1 em amistoso em Minas JUIZ DE FORA - Depois de um primeiro semestre para ser esquecido, com a eliminação precoce no Campeonato Carioca e atuações que irritaram a torcida, o Vasco deu esperança de reação neste sábado. Em amistoso diante do Tupi, realizado em Juiz de Fora, Minas Gerais, a equipe carioca mostrou evolução e goleou por 5 a 1, com direito a dois gols de Tenorio e um do estreante Edmilson.