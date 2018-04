Vasco, Guarani e Atlético-GO vencem duelos regionais

Em um jogo equilibrado e emocionante do início ao fim, o Guarani deu novo passo rumo ao acesso. A vitória levou a equipe aos 49 pontos, na vice-liderança. Por sua vez, a Ponte Preta estacionou nos 36 pontos, na décima colocação, e praticamente deu adeus à luta por uma vaga na elite. Ricardo Xavier e Bruno Aguiar marcaram para o Guarani, enquanto Evando descontou.

O acesso do Vasco na Série B também é questão de tempo. Com a vitória, a equipe foi a 55 pontos, manteve a diferença de seis pontos para o segundo colocado e abriu 13 para o quinto. O gol da vitória foi marcado pelo meia Carlos Alberto, no começo do segundo tempo. Já o time da Baixada Fluminense tem 30 pontos e corre sérios riscos de rebaixamento.

No Serra Dourada, o Atlético-GO venceu o clássico contra o Vila Nova, por 2 a 1, com direito a gol do goleiro Márcio, de falta, que abriu a contagem. Antonio Carlos ampliou no segundo tempo e Dida, cobrando pênalti, descontou para o Vila Nova pouco depois. A vitória mantém o Atlético-GO na terceira colocação, com 47 pontos, enquanto o Vila Nova é o 13.º colocado, com 32 pontos.

Por fim, o Figueirense conquistou sua segunda vitória seguida ao golear o Paraná, por 4 a 0, em Curitiba, e segue na briga pelo acesso. A vitória leva o time catarinense para a quinta colocação, com 42 pontos, apenas dois a menos do que o quarto colocado Ceará. Já o time paranaense estacionou nos 32 pontos e segue ameaçado pelo rebaixamento.

A rodada será completada pelo clássico potiguar entre ABC e América-RN, às 21 horas.

Confira a 26ª rodada da Série B:

Terça-feira

Bragantino-SP 3 x 2 Juventude-RS

Ipatinga-MG 0 x 0 Bahia-BA

Sexta-feira

São Caetano-SP 0 x 0 Ceará-CE

Brasiliense-DF 3 x 2 Portuguesa-SP

Fortaleza-CE 3 x 0 Campinense-PB

Sábado

Guarani-SP 2 x 1 Ponte Preta-SP

Paraná-PR 0 x 4 Figueirense-SC

Duque de Caxias-RJ 0 x 1 Vasco-RJ

Atlético-GO 2 x 1 Vila Nova-GO

21h

ABC-RN x América-RN