Vasco, Guarani e São Caetano vencem pela Série B

O Vasco da Gama venceu o duelo da colônia portuguesa ao bater a Lusa por 3 a 1, de virada, neste sábado, no Canindé, e manteve-se na cola do Atlético Goianiense na briga pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a 18.ª rodada praticamente concluída, o time carioca tem os mesmos 36 pontos dos goianos, mas leva desvantagem no número de vitórias: 11 a 10. Guarani e São Caetano venceram em casa e também estão entre os primeiros.

No Canindé, no duelo de clubes lusitanos, Portuguesa e Vasco da Gama fizeram um jogo bonito e aberto. A Lusa saiu na frente, com Dinei, mas o Vasco empatou com Jean, de cabeça, no segundo tempo. E quando o empate parecia certo, o Vasco fez o segundo gol com Adriano e ampliou nos acréscimos com Elton, de pênalti. O jogo marcou a estreia do técnico René Simões pela Lusa, que sofreu sua quarta derrota consecutiva e continua com apenas 27 pontos, em sétimo lugar.

Em Campinas, o Guarani passou pelo Bahia por 2 a 1 e se manteve em terceiro lugar ao chegar aos 34 pontos, dois a menos que o líder Atlético. Ricardo Xavier, de pênalti, e Fabinho, de falta, marcaram os gols do time de Campinas. O mesmo Xavier perdeu outra penalidade máxima na segunda etapa. Enquanto isso, o Bahia marcou o seu gol com Nadson, mas caiu para o 16.º lugar, com apenas 21 pontos.

Em São Caetano do Sul, o time da casa venceu sua quinta partida consecutiva. O atacante Washington fez os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza. O resultado deixou a equipe do ABC na briga pelo acesso, na sexta colocação, com 27 pontos. O time cearense, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, na 17.ª posição, com apenas 19 pontos.

Em Mesquita, no Rio de Janeiro, o Figueirense se manteve na briga pelo acesso e ainda salvou o emprego do técnico Roberto Fernandes. O time catarinense bateu o Duque de Caxias por 3 a 2 e chegou aos 29 pontos, um a menos que o Ceará, primeira equipe no G-4, aparecendo na quinta colocação. Assim, quebrou a série de três derrotas consecutivas. Enquanto isso, o time fluminense estacionou nos 23 pontos, na 13.ª posição.

Por fim, em Natal, ABC e Campinense realizaram o confronto dos piores clubes da Série B. Mesmo assim, os rivais fizeram um bom jogo, na vitória do Campinense por 2 a 1. O triunfo, porém, não foi suficiente para tirar o time da Paraíba da lanterna, com apenas 13 pontos. Já o ABC tem 15, em penúltimo lugar.

A rodada havia começado na sexta-feira com quatro jogos. O líder Atlético Goianiense passou sufoco, mas venceu o Juventude por 2 a 1. Enquanto isso, o Ceará apenas empatou com a Ponte Preta por 1 a 1.