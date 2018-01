Vasco humilha Botafogo: 7 a 0 Uma goleada histórica do Vasco por 7 a 0 sobre o Botafogo foi o grande destaque da rodada do returno do Campeonato Carioca. O time de Romário e Juninho Paulista, com 23 pontos, está agora a apenas uma vitória para garantir o título da Taça Rio e se credenciar para a disputa da final do Carioca, com o Flamengo, campeão do primeiro turno. O Vasco deu início à humilhação ao adversário logo aos 52 segundos, quando Romário fez 1 a 0. Depois, foi a vez de Juninho Paulista brilhar três vezes, aos 16 e 35 minutos da etapa inicial e aos 3 do segundo tempo. Romário, com o já famoso "drible do elástico", marcou 5 a 0. Pedrinho e Euller fecharam a goleada. A equipe ainda desperdiçou outras oportunidades e poderia ter feito pelo menos dez gols. Outros resultados da 9ª rodada: Friburguense 6 x 1 Madureira e, ontem, Flamengo 3 x 1 Cabofriense e Olaria 5 x 0 América. Morte - O torcedor do Botafogo, Bruno Martins Geraldo Siqueira, de 20 anos, teve uma forte crise de asma durante a partida e morreu ainda no Maracanã, vítima de infarto.