Vasco impede jornalistas no treino Por determinação do presidente do Vasco, Eurico Miranda, os jogadores e o técnico Dário Lourenço estão proibidos de falar com a imprensa. O dirigente também impediu que os repórteres assistissem ao treino desta quinta-feira e ordenou que a assessoria de imprensa do clube não desse nenhuma informação sobre a atividade realizada no Estádio de São Januário.