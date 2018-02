Vasco irá priorizar a Copa do Brasil Após a fraca participação no Campeonato Brasileiro, em que esteve ameaçado de rebaixamento para a Série B até a penúltima rodada, o Vasco optou por priorizar a disputa da Copa do Brasil em 2005. O técnico da equipe Joel Santana foi enfático e afirmou que essa foi a meta estabelecida em comunhão com os dirigentes para a obtenção da vaga para a Libertadores de 2006. "Essa será a nossa prioridade no ano que vem. É uma competição curta, são apenas seis, sete jogos, em que muitas vezes é necessário ter um pouco de sorte", disse Joel Santana. "Por exemplo, sorte para poder escalar todos os jogadores no dia do confronto, porque todos os jogos são decisivos. Sorte também para cairmos em uma chave fácil, que nos permita enfrentar adversários fracos no início." "A Copa do Brasil é um sistema de mata-mata, por isso, o cuidado precisa ser maior", lembrou o técnico do Vasco. "Mas no Brasileiro são 44 jogos que são verdadeiras finais. A tensão é grande, ao contrário da Copa do Brasil, que tem um número bem menor de partidas, todas também verdadeiras finais."