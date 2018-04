Vasco já pensa em renovar com Dorival Júnior A diretoria do Vasco está tão satisfeita com o trabalho do técnico Dorival Júnior que mantê-lo em 2010 virou prioridade. E a renovação do contrato do treinador, que se encerra no fim do ano, deve ser anunciada assim que a equipe confirmar seu retorno para a Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro.