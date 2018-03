Vasco já pensa no próximo adversário Apesar de não contar com Romário, o Vasco não deve ter dificuldades para se classificar às quartas-de-final da Libertadores, na partida contra o Deportes Concepción, nesta quarta-feira, às 19h30, em São Januário. A equipe carioca, que já demonstrou ser superior no Chile, ao vencer por 3 a 1, pode perder por até um gol de diferença. Por isso, o discurso vascaíno é de já pensar no Boca Juniors, que provavelmente será o seu próximo adversário na competição. "Pode ser o Boca o próximo a enfrentarmos e já observei o time deles, que tem uma presença muito forte", explicou o técnico Joel Santana. Depois, o treinador tentou disfarçar a confiança excessiva. "Será um jogo muito difícil", disse ele. Mas a verdade é que as atenções do elenco estão concentradas no clássico de domingo, contra o Flamengo, na primeira partida da final do Campeonato Carioca. A ausência de Romário neste jogo deve-se a um erro dos médicos do Vasco, que permitiram que o atacante treinasse, embora ele ainda sentisse dores na panturrilha direita. O problema se agravou e a sua presença na final do Carioca está ameaçada - na sexta-feira, o atacante será submetido a um exame para avaliar as suas condições. Outro desfalque é o lateral-direito Clébson, que tem um contusão mais grave que a de Romário. Maricá entra na lateral e Viola está escalado no ataque. Nesta terça-feira, Joel ainda fazia mistério sobre a escalação da equipe, que pode ter três volantes ou apenas dois. Ele não sabe se põe o volante Jorginho ou o meia Pedrinho.