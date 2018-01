Vasco já tem o substituto de Joel A diretoria do Vasco da Gama agiu rápido e acertou nesta quinta-feira a contratação do técnico Dário Lourenço para a vaga de Joel Santana, que entregou o cargo na noite de ontem, logo após o vexame diante do Baraúnas - quando o time perdeu por 3 a 0 em casa e foi eliminado da Copa do Brasil. O treinador que levou o Volta Redonda ao vice-campeonato carioca se reuniu com o presidente Eurico Miranda e aceitou o convite para dirigir o Vasco no Campeonato Brasileiro, que começa neste final de semana. O novo treinador será apresentado às 15 horas no Vasco-Barra e a estréia deverá acontecer domingo, contra o Brasiliense.