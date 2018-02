Vasco já vende camisa alusiva ao 1000.º gol de Romário Não é só Romário que vai comemorar muito seu milésimo gol. O Vasco também, principalmente com o dinheiro que deve ganhar com o feito do Baixinho. O clube já iniciou em seu site (www.crvascodagama.com) a pré-venda da camisa comemorativa do gol mil. A expectativa da loja oficial é que o produto seja enviado aos torcedores a partir de 12 de abril. A camisa, nas cores branca ou preta (e tamanhos P, M, G ou GG), pode ser adquirida por R$ 159,90. As vendas começaram na terça-feira e muitos internautas já fizeram o seu pedido. ?Já imaginávamos uma procura grande?, disse uma funcionária da loja do clube carioca, sem informar, entretanto, quantas camisas foram encomendadas no site. No domingo, o Vasco - líder do Grupo B da Taça Rio, com seis pontos - enfrenta o Flamengo, no Maracanã. Um jogo que pode ser festivo para o atacante, de 41 anos.