Vasco joga com vários desfalques O Vasco enfrenta o Americano nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Godofredo Cruz, em Campos, em busca da liderança do Campeonato Carioca. Para isso, conta com um tropeço do líder Flamengo, que joga no mesmo dia contra o Bangu e tem um ponto a mais que o time vascaíno. O técnico Antônio Lopes tem vários problemas para escalar o Vasco. O lateral-direito Russo, o volante Henrique e o meia Petkovic cumprem suspensão por causa do terceiro cartão amarelo. Com isso, Léo Lima retorna ao time, atuando mais à frente, ao lado de Marcelinho Carioca. E Rogério Corrêa será o companheiro de Bruno Lazaroni no meio-de-campo. Na lateral-direita, o substituto natural de Russo seria Claudemir, destaque na Copa São Paulo de Juniores, mas Antônio Lopes decidiu que é muito cedo para lançar o jogador no time principal. Assim, Wellington será o titular nesta quarta-feira. O zagueiro Alex, recuperado de uma contusão no tornozelo, e o lateral-esquerdo Edinho, livre de dores na coxa, foram liberados pelos médicos e serão aproveitados por Antônio Lopes. No ataque, a boa atuação na vitória sobre o Volta Redonda, na última rodada, garantiram Souza entre os titulares. Como Marques só deve retornar no clássico contra o Flamengo, ele seguirá formando a dupla ofensiva ao lado de Valdir.