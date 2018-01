Vasco joga de olho no Botafogo O Vasco vai enfrentar o Friburguense nesta quarta-feira às 21h45, em São Januário, pela Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, com o ouvido grudado no rádio. Isto porque o time vascaíno, além de precisar vencer o seu adversário, tem que torcer contra o Botafogo, que recebe o Volta Redonda, no Maracanã. Para ao menos conseguir fazer a sua parte, o técnico Joel Santana conta com a presença de Romário no ataque e a volta do meia Allan Dellon, recuperado de um estiramento na coxa direita. O primeiro chegou a treinar nos dias de carnaval e fez gol no coletivo de segunda-feira. "O Romário está melhorando a cada jogo e creio que nesta partida vai nos dar muitas alegrias", disse o treinador. Já Allan Dellon afirmou estar pronto para retornar ao time titular. "Não sei se vou aguentar os 90 minutos, mas vou dar tudo de mim para o Vasco conquistar a vitória", declarou. Ao lado de Róbson Luiz, o jogador terá a função de municiar os atacantes Romário e Alex Dias. "Temos dois excelentes atletas no ataque, o que facilita o nosso trabalho." Para deixar Joel Santana um pouco mais animado, o Vasco tem um bom retrospecto contra o Friburguense em São Januário. Em seu estádio, o time vascaíno nunca perdeu ou sequer empatou com a equipe de Nova Friburgo. Foram sete vitórias, em sete jogos. "Não me prendo nestes números. Temos que mostrar nossa força dentro do campo. É isso que conta", disse o treinador. OUTRO JOGO - O América recebe a Portuguesa às 16 horas, no Estádio de Édson Passos. Ambas as equipes atuam apenas para cumprir tabela neste primeiro turno já que não têm mais chances de se classificarem para às semifinais da Taça Guanabara.