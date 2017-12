Vasco joga desfalcado de Beto e Edmundo Sem o meia Beto e o atacante Edmundo, ambos contundidos, o Vasco enfrenta o Góias nesta quarta-feira, às 21h40, no estádio Serra Dourada. A principal preocupação do elenco é o de iniciar esta nova etapa da competição com uma vitória, para espantar a crise pela má colocação na tabela de classificação: 16º lugar, com 28 pontos. Nesta terça-feira, os jogadores vascaínos ganharam uma motivação a mais para a partida, já que o meia Marcelinho Carioca e o atacante Edmundo fizeram as pazes. Os dois jogadores vinham trocando acusações sobre o desempenho da equipe desde o mês passado. "Se alguma atitude minha machucou o Edmundo, peço desculpas", disse Marcelinho, pondo fim ao impasse, já que o companheiro aceitou o pedido. Apesar do fim do clima tenso, o técnico Mauro Galvão foi obrigado a escalar Moraes no lugar de Beto, com dores no tornozelo direito, no meio-de-campo. O treinador, no entanto, destacou que a entrada do novato dará maior criatividade e movimentação ao time. O atacante Dimba, artilheiro do Brasileiro com 17 gols, receberá atenção especial do setor defensivo vascaíno. O zagueiro Wellington Paulo explicou que a marcação será feita por zona. "Marcá-lo individualmente seria muito difícil. Precisamos é não dar espaço para o Dimba finalizar dentro da nossa área", frisou o jogador.