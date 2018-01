Vasco joga em Curitiba sem seu matador Pela primeira vez em 2005, o Vasco não contará com o seu melhor jogador: o atacante Alex Dias, suspenso. Ruim com ele, pior sem ele. E a situação ainda pode ficar mais crítica: Romário é outro provável desfalque ? ele deve ser poupado para aprimorar a parte física. A equipe cruzmaltina vive um drama no Campeonato Brasileiro: esboçou reação com a chegada do técnico Renato Gaúcho, mas voltou a exibir nas últimas rodadas um futebol nada satisfatório. Neste domingo, precisa render bem para superar o Coritiba, às 16 horas no estádio Couto Pereira, em Curitiba, a fim de se afastar um pouco mais da zona de descenso. A palavra rebaixamento desperta más lembranças em São Januário. O assunto é até evitado na sede do clube, embora seja novamente uma realidade. No Brasileiro de 2004, o Vasco assegurou sua permanência na Primeira Divisão na penúltima rodada. O sofrimento daquela época ainda não saiu da memória dos vascaínos. O técnico Renato Gaúcho, no entanto, é otimista por natureza. Mesmo com a tabela de classificação em mãos, ele não fala sobre a possibilidade de o Vasco ser rebaixado. Para ele, o time chegará a brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana ? classificam-se os clubes posicionados entre o 5.º e o 11.º lugar do Brasileiro. Renato Gaúcho, porém, não é de tapar o sol com a peneira. Sabe que a equipe caiu de produção e também não se mostra nem um pouco satisfeito com a zaga vascaína, a de pior desempenho do Brasileiro, ao lado do Paysandu ? sofreu 58 gols em 27 partidas, média de 2,14 por jogo. "Vencer fora de casa tem que ser um objetivo permanente das equipes que sonham alto na competição", disse o técnico, desapontado com o desfalque de Alex Dias.