Vasco joga mal mas vence Itabaiana Apesar da má atuação, a habilidade individual dos jogadores do Vasco foi suficiente para derrotar o Itabaiana, por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, em Sergipe. A equipe carioca não conseguiu se organizar em campo e aceitou o ritmo de jogo do adversário. Apático e disperso, o Vasco criou poucas oportunidades de gol e somente ameaçou o adversário aos 45 minutos do primeiro tempo em um chute do atacante Valdir para fora. Enquanto os vascaínos não se encontravam em campo, o Itabaiana fez a alegria de seus torcedores que já aos 24 minutos gritavam "olé". O Vasco voltou mais disposto para o segundo tempo e aos 8 minutos o meia Marcelinho Carioca acertou a bola no travessão. Em seguida, brilhou a estrela do meia Petkovic que cobrou um escanteio e, de cabeça, o zagueiro Henrique fez o gol da vitória da equipe carioca, aos 17 minutos. O técnico do Vasco, Antônio Lopes, ainda tentou melhorar o desempenho da equipe substituindo o lateral-direito Claudemir, o meia Léo Lima e Valdir, por Russo, Souza e Anderson, respectivamente, mas não obteve sucesso. Como o resultado não foi suficiente para assegurar a classificação antecipada aos vascaínos, que precisavam vencer por no mínimo dois gols de vantagem, a partida de volta acontece no dia 12 de março, em São Januário. Ficha Técnica Itabaiana - Charles; Sandro, Júnior, César Lira e Fernando; Kemps, Flávio, Rivaldo e Orlando (Alisson); André e Áldson. Técnico - Ferreira Santos. Vasco - Fábio; Claudemir (Russo), Alex, Wellington Paulo e Edinho; Henrique, Bruno Lazaroni, Léo Lima (Souza) e Petkovic; Marcelinho Carioca e Valdir (Anderson). Técnico - Antônio Lopes. Gols: Henrique, aos 17 minutos do segundo tempo. Juiz - Lurival Dias Lima Filho (BA). Cartão amarelo - Henrique, Orlando e Alisson. Renda e público - Não divulgados. Local - Sergipe.