Vasco joga para deixar Romário mais perto do milésimo gol A expectativa do jogo entre Boavista e Vasco, neste sábado, às 16 horas, em Saquarema, é com a atuação do atacante Romário. Faltando apenas cinco gols para chegar ao milésimo de sua carreira, ele tem boa chance de se aproximar da marca histórica. O Boavista vem fazendo uma campanha ruim no Campeonato Carioca. Por isso, mesmo com o Vasco jogando fora de casa, o torcedor acredita em um ou mais gols de Romário neste sábado. Afinal, o time ainda terá um jogo contra o Gama, durante a semana, pela Copa do Brasil, antes do clássico do dia 25 de março com o Flamengo, rival preferido dos vascaínos para sair o milésimo gol. Nesta sexta-feira, como é praxe em vésperas de jogo, Romário ganhou o dia de folga e não apareceu para treinar em São Januário. Enquanto isso, os demais jogadores do elenco fizeram uma movimentação recreativa e treinaram cobranças de pênaltis e faltas. O clima entre os jogadores do Vasco é o de ajudar Romário nessa luta para atingir o milésimo gol. Mas o técnico Renato Gaúcho está preocupado com a armação da equipe. Ele ainda tem uma dúvida entre Wagner Diniz e Thiago Maciel na lateral-direita e só a resolverá momentos antes do confronto. ?Meu lateral tem que atacar com tudo. Ele não pode ficar no meio do caminho com medo. E essa dificuldade que tenho tido, eles têm ficado na dúvida?, disse Renato Gaúcho. ?Quem fizer o que estou pedindo, será o titular.? No Boavista, a ordem é impedir que Romário marque gols. Mas o veterano atacante não pode reclamar, já que possui vários admiradores no adversário - entre eles, o atacante Alex Alves, que atuou no Vasco em 2004. ?Infelizmente, eu estava passando por problemas pessoais no período que joguei no Vasco. A falta de compromisso de algumas pessoas, aliada a esses fatores, me fizeram tomar a decisão de deixar o clube?, contou Alex Dias. ?Agradeço o carinho da torcida, que sempre me apoiou, mas agora estou defendendo o Boavista e espero ter a chance de marcar meu primeiro gol no Estadual.? Boavista x Vasco Boavista - Erivélton; Arílson, Váldson, Glauber e Wagner (Leandro Eugênio); Fabiano Cabral (Bruno Moreno), Everton, Tiaguinho (Douglas Silva) e Anselmo; Flávio Santos e Alex Alves (Denni). Técnico: Gaúcho. Vasco - Cássio; Wagner Diniz (Thiago Maciel), Fábio Braz, Dudar e Sandro; Roberto Lopes, Amaral, Conca e Morais; Leandro Amaral e Romário. Técnico: Renato Gaúcho. Árbitro - Wagner dos Santos Rosa. Horário - 16 horas. Local - Estádio Eucy de Mendonça, em Saquarema. América x Madureira América - Eduardo; Guerra (Aemir), Júnior Baiano, André e Maciel; Válber, Bruno Lazaroni, André Gomes e Leandro Chaves; Marco Brito e Júnior Amorim. Técnico: Aílton Ferraz. Madureira - Éverton; Claudemir, Léo Fortunato, Odvan e Amarildo; André Paulino, Djair, Zé Augusto e Maicon; Muriqui e Marcelo. Técnico: Alfredo Sampaio. Árbitro - Agnaldo Xavier Farias. Horário - 16 horas. Local - Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.