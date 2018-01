Vasco joga para fazer Romário artilheiro O time do Vasco, mais do que nunca, atuará em prol de Romário nesta última rodada do Campeonato Brasileiro. A ordem é procurá-lo a todo momento e, se possível, deixá-lo em ótima condição para finalizar. Afinal, o jogador de 39 anos espera terminar a temporada em alta. Ou seja, com o troféu de artilheiro da competição. Romário já tem 20 gols, um a menos que Róbson, do Paysandu, e só tem mais uma chance para ultrapassá-lo. Será no jogo deste domingo, contra o Paraná, às 16 horas, em São Januário. Por isso mesmo, ele tem dito a amigos que a partida tem pinta de "decisão". Em São Januário, por sinal, parece que todos acreditam mais na possibilidade de Romário sagrar-se artilheiro do campeonato do que o Vasco conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana. Até porque segundo os matemáticos, a equipe carioca tem apenas 1% de chance de se classificar para a competição internacional. "O Vasco tem que lutar até o fim por um lugar na Copa Sul-Americana", disse o técnico Renato Gaúcho, que ainda não renovou seu contrato - se encerra em dezembro. De acordo com o presidente do Vasco, Eurico Miranda, Renato Gaúcho recebeu propostas de outros clubes, mas dificilmente encontrará um ambiente tão favorável a ele quanto o de São Januário. O técnico, por sua vez, afirmou que somente falará se vai continuar no clube carioca após o fim do Brasileiro.