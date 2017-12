Vasco joga por 1 ponto em Curitiba O Vasco joga neste sábado com o Atlético-PR, às 18 horas, na Arena da Baixada, com o interesse apenas de ganhar um ponto e ficar definitivamente livre da ameaça, bastante remota, de rebaixamento. Mesmo que perca as duas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco só sofreria o descenso se houvesse uma série de combinações. Mas o técnico Mauro Galvão quer afastar a possibilidade sem depender de outros jogos. "Vamos a Curitiba para vencer. Mas é claro que um empate não é ruim." Ele vai ter dois desfalques: o lateral Claudemir está suspenso pela Justiça Esportiva e o meia Beto, contundido. André Silva vai substituir o primeiro e Rodrigo Souto entrará na outra vaga. O atacante Edmundo não participou do treino, nesta sexta-feira, reclamando de dores musculares. Mas teve sua escalação confirmada pelo médico Alexandre Campello. O zagueiro Wescley vai completar neste sábado 40 partidas como titular do time e disse que espera logo chegar a uma centena de jogos. "Tenho orgulho em vestir a camisa do Vasco. Espero voltar do Sul com uma vitória para marcar a data." Outro zagueiro, Henrique, disse que o Vasco deve ter cuidado redobrado com Adriano. "É ágil, versátil, não tem posição fixa." Para ele, não é preciso ter alguém específico para marcar Adriano. A tarefa caberia a quem estivesse mais próximo do jogador quando o Atlético tivesse a posse da bola. "Não é o nosso único problema. O adversário é quase imbatível na Arena da Baixada."