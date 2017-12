Vasco joga pouco mas vence o Vitória Em um jogo de fraco nível técnico e com poucos lances de gol, o Vasco derrotou o Vitória neste sábado, por 1 a 0, no Estádio de São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O time vascaíno não jogou bem enquanto a equipe baiana parecia disposta a deixar o Rio satisfeita com um empate. Com o resultado, o Vasco alcançou os 32 pontos e se distanciou da zona de rebaixamento. O primeiro tempo foi muito fraco. Apesar de disputado e com forte marcação, principalmente por parte do Vitória, o alto número de erros de passes, as excessivas faltas e a ausência de um jogador que pudesse organizar as jogadas de ataques de ambos os lados, fizeram com que as equipes tivessem poucas oportunidades de gol. O time baiano só foi assustar o goleiro Fábio aos 18 minutos. O Vasco, por sua vez, somente aos 28, quando o meia Carlinhos cruzou e Edmundo desperdiçou. Aliás, o atacante era o único toque de lucidez no time vascaíno. Mas ele apresentava uma nítida falta de ritmo. O Vitória ainda teve duas chances de abrir o marcador. Na primeira, Samir chutou para defesa de Fábio. Na segunda, após contra-ataque, a zaga carioca evitou o gol. No segundo tempo, o Vasco voltou com Morais no lugar de Carlinhos Júnior. A alteração não surtiu o efeito desejado pelo técnico Mauro Galvão. Os erros de passa continuavam e o Vitória quase marcou logo no início. Samir acabou finalizando para fora. Aos 14 minutos, Edmundo cobrou falta com violência. O goleiro Juninho se atrapalhou, mas conseguiu evitar o gol. Só que, em outra cobrança de falta também de Edmundo, o zagueiro Henrique tocou de cabeça e Régis Pitbull desviou, abrindo o placar. O Vitória ainda tentou empatar, mas não obteve êxito.