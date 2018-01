Vasco joga sem Romário em Rondonópolis Sem Romário, o Vasco estréia nesta quarta-feira na Copa do Brasil, contra o União-MT, às 21h45 (horário de Brasília), em Rondonópolis. Como a competição é "o caminho mais curto" para a Copa Libertadores da América, os dirigentes vascaínos a elegeram como a principal disputa da temporada de 2005. Apesar da prioridade dada à Copa do Brasil, o técnico Joel Santana optou por poupar Romário. Ele explicou que sua intenção foi a de preservar o jogador, que, com o desgaste, poderia se contundir. Marco Brito foi o escolhido para formar a dupla de ataque com Alex Dias. Para o meia Allann Delon, a partida será decisiva para sua permanência entre os titulares. Contratado este ano para reforçar o Vasco, o jogador alegou estar com problemas particulares e, por isso, não está conseguindo realizar boas apresentações. "Tenho que me superar em todos os aspectos. E lembro que ainda tive um tempo menor de treinamento com os companheiros, porque sofri uma contusão", disse Allann Delon. "E, se permaneço no time, é porque o Joel sabe da minha capacidade. Espero superar tudo a partida deste jogo."