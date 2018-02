Vasco: Júlio Santos depende apenas dos exames médicos O zagueiro Júlio Santos, ex-São Paulo e Goiás, acertou sua transferência para o Vasco, pelo período de um ano e nesta terça-feira deverá ser apresentado. O jogador realizará os exames médicos e, se aprovado, iniciará os treinamentos. O temor por confirmar a contratação de Júlio Santos se deve ao fato de ele estar há cinco meses sem atuar, por causa de uma cirurgia no joelho esquerdo. No entanto, o vice-presidente de Futebol do Vasco, José Luiz Moreira, está confiante na recuperação do atleta. ?É um belíssimo jogador e não vamos desqualificá-lo porque estava parado?, disse o vice-presidente de Futebol vascaíno. ?Evidente que os resultados dos exames vão ser fundamentais para sua permanência, mas acho que não teremos problemas para contratá-lo.? Além de Júlio Santos, o meia Renato, ex-Corinthians e Atlético Mineiro, também acertou com o Vasco. Mas, de acordo com o empresário do atleta Roberto Tibúrcio a negociação somente será concretizada se o jogador permanecer no Brasil.