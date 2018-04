Vasco lamenta empate, mas confia em vaga na Sul-Americana

RIO - O empate por 1 a 1 diante da Universidad de Chile, na noite de quarta-feira, em São Januário, não era o resultado que o Vasco esperava na primeira partida das semifinais da Copa Sul-Americana. Diante do rival chileno, que chegou a 29 partidas de invencibilidade, o time carioca precisará vencer por qualquer placar ou empatar no mínimo por 2 a 2 para garantir a vaga no jogo de volta, na próxima quarta, no Chile, para avançar à decisão.

Apesar de admitir a dificuldade, o zagueiro Dedé demonstrou confiança na classificação. "O jogo foi difícil. É excelente o time deles. Sabem explorar o seu ponto forte. Fizemos uma boa partida, estamos jogando uma semifinal de Sul-Americana. Agora é jogar na casa deles e fazer o melhor possível e sair com a classificação", declarou o jogador do Vasco.

O resultado de quarta-feira foi ainda mais lamentado pela forma como ocorreu. No primeiro tempo, o Vasco dominou a partida, teve mais posse de bola e perdeu algumas chances de ampliar o placar. Na segunda etapa, porém, a equipe acabou cedendo espaço ao adversário, que cresceu e chegou à igualdade. Para o técnico Cristóvão Borges, a saída do meia Felipe, lesionado, teve papel fundamental nesta queda de rendimento.

"No segundo tempo tivemos problemas por causa da perda da posse de bola, da perda do Felipe, que segura muito bem a bola com o Juninho. Sem a posse de bola, a equipe correu muito mais, se desgastou. A Universidad é uma grande equipe e mostrou isso. Mas gostei do Vasco, principalmente pelo primeiro tempo", avaliou o treinador vascaíno.

Além de Felipe, que sentiu uma lesão muscular e foi substituído, outros jogadores demonstraram problemas físicos, como o meia Bernardo, que sentiu cãibras, e o atacante Elton, que deixou a partida no segundo tempo de maca. Eles serão avaliados para saber se têm condições de enfrentar o Fluminense, no domingo, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

"A gente tem escolhido a equipe jogo a jogo. Logicamente nosso foco agora é o Fluminense. Terá avaliação medica para avaliar os jogadores, principalmente aqueles que sentiram alguma coisa. O Felipe sentiu o adutor e vai ser avaliado", contou Cristóvão Borges, lembrando que o Vasco está lutando pelo título em duas competições simultaneamente e vem sofrendo o desgaste com a maratona de decisões.