Vasco lamenta gol no início em derrota para o Santos por 2 a 0

SANTOS - A derrota diante do Santos, por 2 a 0, no último domingo, na Vila Belmiro, impediu que o Vasco chegasse à liderança do Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians, atual primeiro colocado, perdeu para o América-MG no mesmo dia. Os jogadores do time carioca lamentaram muito o resultado e o creditaram ao gol levado logo no início, aos 3 minutos do primeiro tempo, marcado por Neymar.

"O jogo era um jogo muito difícil, contra uma equipe que joga bem no contra-ataque, tem muita velocidade. A gente sabia disso. Como tomamos gol muito cedo, tivemos que nos expor, buscar o empate, e, com isso, encaixou o tipo de jogo do Santos. Jogando no contra-ataque eles eram perigosos, mas tínhamos que arriscar", declarou o técnico Cristóvão Borges.

Com o resultado, o Vasco estacionou nos 58 pontos, mesmo número do Corinthians, mas com desvantagem no número de vitórias - 17 a 16. A equipe segue na segunda colocação da competição, mas já vê o Fluminense, que bateu o Internacional fora de casa, encostar, com 56 pontos.

"A gente sabia que o jogo aqui seria bastante difícil, mas nós tínhamos condições de vencer. Infelizmente levamos o gol logo no início do jogo. Agora é bola para frente, está em aberto. O Corinthians perdeu lá. Agora é focar na próxima partida agora porque ela é importante", avaliou o atacante Elton, já projetando o confronto diante do Botafogo, no próximo domingo, pela 34.ª rodada da competição.