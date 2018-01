Vasco libera acesso da imprensa Depois de um ano e nove meses, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, decidiu liberar o acesso da imprensa ao gramado do estádio de São Januário para entrevistar os jogadores. Apesar da decisão do dirigente, a medida ainda não está em vigor. Segundo o vice-presidente Jurídico do Vasco, Paulo Reis, a medida ainda não está valendo pois todos precisam se readaptar ao contato com a imprensa. "Temos jogadores novos e experientes, precisamos conversar com todos eles para promovermos esta adaptação", disse. Sobre a negociação de jogadores, Reis disse que a transferência do meia Nasa para o Yokohama Marinos está "praticamente" finalizada.