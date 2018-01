Vasco libera Euller para o Palmeiras O austero diretor de futebol do Palmeiras, Américo Faria, estava satisfeito nesta quinta-feira, no escritório que herdou da Parmalat. O motivo do contentamento era a chegada do atestado liberatório de Euller. O jogador foi inscrito imediatamente na Federação Paulista de Futebol. O dirigente saboreava a vitória contra o Vasco de Eurico Miranda, que poderá ser ainda maior. O clube carioca atrasou o pagamento do passe do jogador e o departamento jurídico palmeirense já entrou em ação. ?A situação está resolvida. O jogador tem a obrigação legal de se apresentar ao Palmeiras. Temos um contrato assinado e ele irá jogar no nosso clube neste primeiro semestre. Quanto a reconquistar o passe na Justiça, não há nada definido. Não quero falar sobre esse assunto. Só sei que ele terá de se apresentar aqui. O mais rápido possível?, afirmou, feliz, Américo Faria. A situação é complicadíssima para o clube carioca. O Vasco pagou apenas uma parcela das seis que dividiu para a compra de Euller por R$ 2,4 milhões. O jogador também está com os salários atrasados. Para tentar resolver de vez a situação, houve uma reunião nesta quinta-feira, por telefone, entre Eurico Miranda, o empresário Alemão (que está na Itália) e Américo Faria. No início, Eurico queria liberar Euller apenas para a Libertadores e exigia que o atleta jogasse o Campeonato Carioca pelo Vasco. Mas Alemão e Américo Faria foram contra. Pesaram os atrasos no pagamento. O dirigente vascaíno assinou a liberação e o atacante irá disputar o Paulista pelo Palmeiras, além da Libertadores e do Mundial de Clubes na Espanha. A única exigência que Euller fez foi ter a sua apresentação marcada para depois do carnaval. O jogador não quer deixar o Rio sem receber o que tem direito. E pretende se mudar com tranqüilidade. Américo Faria concordou. Mas os diretores do Departamento Jurídico do Palmeiras ainda estão empenhados em reconquistar o passe do jogador.