Vasco: Lopes pode substituir Evaristo A saída do técnico Evaristo de Macedo do Vasco causou surpresa a todos no clube. O treinador decidiu deixar o cargo, após conhecer a nova política do clube para o futebol. Contenção de despesas, redução do elenco e a falta de dinheiro para a contratação de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro motivaram a saída de Evaristo. O nome mais cotado para assumir a vaga é o do coordenador-técnico da seleção brasileira, Antônio Lopes. Apesar de ainda ter vínculo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ele admitiu nesta quinta-feira aceitar o convite para treinar o Vasco, caso o receba do presidente da equipe carioca Eurico Miranda. Lopes treinou o Vasco entre 1996 e 2000. Neste período, o time carioca conquistou vários títulos, dentre eles, o do Campeonato Brasileiro de 1997 e a Copa Libertadores, em 1998.