Vasco luta contra fantasma do rebaixamento Após mais de dois meses longe de São Januário, o Vasco volta amanhã a atuar no seu estádio contra o Figueirense, às 17 horas, pelo Campeonato Brasileiro. O clube havia sido punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com a perda do mando de campo por três partidas, devido a agressões de torcedores vascaínos em jogadores do Coritiba, em jogo disputado no dia 25 de setembro. Sem condições de conquistar o título do Brasileiro e nem sequer brigar por uma vaga na Taça Libertadores da América de 2004, resta ao Vasco conquistar a vitória para, assim, afastar o fantasma do rebaixamento. O time carioca está seis pontos à frente de Grêmio e Bahia. Caso saia vencedor do confronto com o Figueirense e os dois tricolores sejam derrotados, a possibilidade do descenso estará definitivamente eliminada. Apesar da derrota para o Grêmio, na última rodada, e de ter criticado duramente a zaga nessa partida, o técnico Mauro Galvão não efetuará modificações nos titulares. Até porque não tem muitas opções para substituir ou, então, alterar o esquema tático. E o meia Beto continuará fora do time. De acordo com o treinador, a principal mudança na equipe será o comportamento dos jogadores, principalmente pelo fato de o Vasco estar atuando em casa. "Esperamos fazer uma boa partida. Os mais jovens ficam motivados quando atuam no seu estádio", disse Galvão. Ele elogiou o Figueirense, mas disse que a equipe vascaína está preparada para superar o adversário.