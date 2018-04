Vasco luta para acabar com desconfiança da torcida

Ciente disso, o grupo vascaíno quer ter uma boa arrancada e terminar bem as cinco primeiras rodadas antes da pausa da Copa das Confederações, para deixar uma boa impressão, diminuir a preocupação com uma má campanha e reconquistar o apoio do torcedor.

"Gostaria de dizer que conto com o apoio dos torcedores. Sabemos que existe um descrédito, que é algo normal. Não estamos preocupados ou chateados com isso. Encaramos com naturalidade, mas contamos com esse apoio", discursou o técnico Paulo Autuori, na véspera da estreia. "Achamos que, além do resultado, eles (torcedores) querem ver algo pelo menos parecido com futebol. É isso que vamos tentar mostrar."

Uma rápida olhada na escalação vascaína mostra a aguda alteração no elenco com relação ao ano passado. A começar pelo gol, onde Michel Alves conquistou a titularidade depois de atuações irregulares de Alessandro no Campeonato Carioca. Apenas o ataque, com Eder Luís e Carlos Tenório sobreviveu à reformulação motivada pelas dificuldades financeiras do clube.

Recém-chegado a São Januário, o atacante André ainda não estará em campo. Ainda precisa assinar contrato, pendente por questões burocráticas. Mas o jogador que veio do Santos já é visto como um reforço fundamental para o time.

Depois de muita indefinição, o zagueiro Renato Santos está confirmado no jogo deste sábado, pois se recuperou de lesão na coxa esquerda. Assim, Nei, que seria improvisado na zaga, vai para o banco de reservas.