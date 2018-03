Vasco mais perto do título do returno O Vasco deu importante passo para conquistar o título do returno do Campeonato Carioca, ao golear o América, por 5 a 0, neste sábado, na partida preliminar no Maracanã. Com a vitória, a equipe de São Januário somou 26 pontos e quatorze gols de saldo, primeiro critério para desempate. No próximo domingo, na última rodada desta fase, o Vasco enfrenta o Flamengo. O Vasco somente pode perder o título para Americano. Para isso acontecer, o Flamengo precisa derrotar os vascaínos e a equipe de Campos tem que vencer o Botafogo, no jogo de fundo de hoje no Maracanã; o Olaria, na semana que vem; e ainda superar a vantagem de quatorze gols de saldo dos vascaínos. O americano somou 20 pontos em nove jogos. Para obter a importante vitória e aumentar o saldo de gols, o Vasco impôs um forte ritmo e ofensivo. Aos cinco minutos, o artilheiro Romário fez uma grande jogada, dentro da área, e cruzou para o lateral-esquerdo Jorginho Paulista inaugurar o marcador. O América não desanimou e chegou a marcar um gol em uma cobrança de falta do meia Fábio, anulado pelo juiz Sergio Cristiano do Nascimento. Apesar da desvantagem, o América pressionou o Vasco em um chute do lateral-esquerdo Possato e em uma bola cabeceada pelo meia Wallace, ambos defendidos pelo goleiro Helton. O segundo gol vascaíno surgiu de um belo lançamento do meia Pedrinho para o atacante Euller, que tocou para Romário ampliar o placar, aos 35 minutos. No segundo tempo, o Vasco continuou melhor na partida e Romário assumiu a co-liderança da artilharia do campeonato, com 13 gols, ao marcar mais duas vezes, aos 16 e 33 minutos. Quatro minutos depois, Euller fez o quinto gol do Vasco e fechou o placar. Ao fazer o gol, ele inovou e exibiu uma camisa com a foto de uma criança desaparecida (Alice Ane) e o telefone (21) 286-8337 para qualquer informação. Na outra partida da rodada, o Olaria derrotou o Madureira por 5 a 2.